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Футболисты "Краснодара" победили ЦСКА на турнире в Австрии

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Краснодар" добился победы над московским ЦСКА на проходящем в Австрии предсезонном турнире среди российских клубов.

Результат встречи, прошедшей в четверг, - 1:0 в пользу "Краснодара".

В конце первого тайма краснодарцев вывел вперед Александр Мартынович, замкнув головой передачу с углового.

В турнире принимают участие четыре команды, помимо ЦСКА и "Краснодара", это московский "Спартак" и "Ростов".

Накануне в первом матче турнира "Ростов" выиграл у "Спартака" со счетом 2:0.

"Краснодар" и "Ростов" после 1 тура имеют в активе по 3 очка, ЦСКА и "Спартак" очков не набрали. Они сыграют друг с другом в воскресенье.

Регламентом турнира не предусмотрены ничейные исходы матчей. Если основное время не выявило победителя игры, назначается серия пенальти. Ее победитель получает два очка, а проигравшая команда - одно. За победу в основное время полагается три балла, за поражение - ни одного.

Краснодар ЦСКА футбол

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