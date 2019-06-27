"Зенит" сыграет в Евролиге
Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" получил специальное (wild card) приглашение на участие в Евролиге-2019/20, сообщает пресс-служба турнира.
Таким образом, в главном клубном турнире Европы Россию представят три клуба – помимо "Зенита" московский ЦСКА и подмосковные "Химки". Для "Зенита" предстоящий сезон будет дебютным в Евролиге.
"Зенит" был образован в 2014 году. За время своего существования петербургская команда трижды становилась бронзовым призером Единой лиги ВТБ.
Действующим чемпионом Евролиги является московский ЦСКА, который выигрывал этот турнир в общей сложности четыре раза.