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"Зенит" сыграет в Евролиге

"Зенит" сыграет в Евролиге
Игровой эпизод матча "Зенит" - ЦСКА в сезоне-2018/19
Фото: Виктория Ламзина, ТАСС

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" получил специальное (wild card) приглашение на участие в Евролиге-2019/20, сообщает пресс-служба турнира.

Таким образом, в главном клубном турнире Европы Россию представят три клуба – помимо "Зенита" московский ЦСКА и подмосковные "Химки". Для "Зенита" предстоящий сезон будет дебютным в Евролиге.

"Зенит" был образован в 2014 году. За время своего существования петербургская команда трижды становилась бронзовым призером Единой лиги ВТБ.

Действующим чемпионом Евролиги является московский ЦСКА, который выигрывал этот турнир в общей сложности четыре раза.

баскетбол БК Зенит

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