Бразилия вышла в полуфинал Кубка Америки
Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Сборная Бразилии по футболу стала первым полуфиналистом розыгрыша Кубка Америки, победив в 1/4 финала национальную команду Парагвая.
Основное время встречи, прошедшей в бразильском Порту-Алегри, завершилось со счетом 0:0 – несмотря на удаление на 58-й минуте в составе парагвайцев Фабиана Бальбуэна.
В серии пенальти успешнее оказалась Бразилия – 4-3.
Решающий пенальти в исполнении бразильца Габриэла Жезуса
GOAL!!!— SportCentre (@SportCentre8) June 28, 2019
Gabriel Jesus scores 🔥🔥
Brazil win 4- 3 in penalties and advance to the Semis 🔥#Brasil 🇧🇷 4-3 🇵🇾 #Paraguay #BRAxPAR #CopaAmerica
pic.twitter.com/NTjPWQIdVD
Борьбу за выход в финал Бразилия поведет с победителем пары Венесуэла - Аргентина, четвертьфинальный матч которой пройдет в пятницу и стартует в 22:00 мск.
Кубок Америки по футболу – главный футбольный турнир среди южноамериканских команд, его проводит Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ).
Турнир в 2019 году проходит в Бразилии. В нем приняли участие 12 команд, разделенные на три группы по четыре в каждой. В плей-офф вышли по две лучшие команды каждой из групп, а также две команды из трех, занявших третье места – по лучшим показателям среди них.
Среди участников были две приглашенные команды, не входящие в КОНМЕБОЛ – сборные Японии и Катара: в плей-офф они не пробились.
Действующим обладателем Кубка Америки является команда Чили. Самый титулованный участник – сборная Уругвая, которая выиграла трофей 15 раз. Второе место занимает Аргентина (14), третье – Бразилия (8). По два раза турнир выигрывали Парагвай, Чили и Перу, по разу – Колумбия и Боливия.