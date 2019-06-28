Бразилия вышла в полуфинал Кубка Америки

Футболисты сборной Бразилии празднуют успех в серии пенальти Фото: Reuters

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Сборная Бразилии по футболу стала первым полуфиналистом розыгрыша Кубка Америки, победив в 1/4 финала национальную команду Парагвая.

Основное время встречи, прошедшей в бразильском Порту-Алегри, завершилось со счетом 0:0 – несмотря на удаление на 58-й минуте в составе парагвайцев Фабиана Бальбуэна.

В серии пенальти успешнее оказалась Бразилия – 4-3.

Решающий пенальти в исполнении бразильца Габриэла Жезуса

Борьбу за выход в финал Бразилия поведет с победителем пары Венесуэла - Аргентина, четвертьфинальный матч которой пройдет в пятницу и стартует в 22:00 мск.

Кубок Америки по футболу – главный футбольный турнир среди южноамериканских команд, его проводит Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ).

Турнир в 2019 году проходит в Бразилии. В нем приняли участие 12 команд, разделенные на три группы по четыре в каждой. В плей-офф вышли по две лучшие команды каждой из групп, а также две команды из трех, занявших третье места – по лучшим показателям среди них.

Среди участников были две приглашенные команды, не входящие в КОНМЕБОЛ – сборные Японии и Катара: в плей-офф они не пробились.

Действующим обладателем Кубка Америки является команда Чили. Самый титулованный участник – сборная Уругвая, которая выиграла трофей 15 раз. Второе место занимает Аргентина (14), третье – Бразилия (8). По два раза турнир выигрывали Парагвай, Чили и Перу, по разу – Колумбия и Боливия.