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Кокорина и Мамаева отправят в одну колонию

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Осужденные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев и их двое сообщников будут отбывать наказание в одной колонии, сообщил заместитель директора ФСИН Валерий Максименко.

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"Директором Службы принято решение направить всех четверых осужденных в одну колонию, если они сами не будут возражать", - сказал Максименко в пятницу журналистам в Москве.

Вместе с тем он не уточнил, в какое именно учреждение этапируют осужденных.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина к 1,5 годам колонии общего режима по делу о драках и хулиганстве. Мамаев был приговорен к 1 году 5 месяцам колонии. Младший брат игрока "Зенита" Кирилл и приятель спортсменов, детский футбольный тренер Александр Протасовицкий получили аналогичные сроки.

13 мая Мосгорсуд оставил это решение без изменения.

Александр Кокорин Павел Мамаев

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