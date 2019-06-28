Кокорина и Мамаева отправят в одну колонию

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Осужденные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев и их двое сообщников будут отбывать наказание в одной колонии, сообщил заместитель директора ФСИН Валерий Максименко.

"Директором Службы принято решение направить всех четверых осужденных в одну колонию, если они сами не будут возражать", - сказал Максименко в пятницу журналистам в Москве.

Вместе с тем он не уточнил, в какое именно учреждение этапируют осужденных.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина к 1,5 годам колонии общего режима по делу о драках и хулиганстве. Мамаев был приговорен к 1 году 5 месяцам колонии. Младший брат игрока "Зенита" Кирилл и приятель спортсменов, детский футбольный тренер Александр Протасовицкий получили аналогичные сроки.

13 мая Мосгорсуд оставил это решение без изменения.