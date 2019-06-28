Девять медалей завоевали россияне в очередной день Европейских игр

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Спортсмены сборной России заработали одну золотую и восемь бронзовых медалей в пятничный день проходящих в Минске Европейских игр.

Теперь в активе сборной России 81 медаль: 33 золотые, 16 серебряных и 32 бронзовые. С этими показателями она продолжает лидировать в общем зачете.

Второе место удерживает Белоруссия (21, 14, 24), третье – Италия (10, 9, 8).

В пятерку лучших также входят Украина (9, 12, 11) и Грузия (6, 7, 12).

Европейские игры проходят с 21 по 30 июня, в соревнованиях принимают участие спортсмены из 50 стран.