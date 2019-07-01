Рублев опустился на 79-е место мирового рейтинга перед стартом "Уимблдона"

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Россиянин Андрей Рублев ухудшил свои позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована в понедельник.

Теперь он занимает 79-е место, тогда как в предыдущий раз располагался строчкой выше.

В первой сотне рейтинга помимо Рублева присутствуют еще два россиянина, их позиции не изменились: на девятом месте находится Карен Хачанов, на 13-м – Даниил Медведев.

В топ-10 рейтинга изменений не произошло. Лидирует по-прежнему Новак Джокович (Сербия), за ним идут Рафаэль Надаль (Испания), Роджер Федерер (Швейцария), Доминик Тим (Австрия), Александр Зверев (Германия), Стефанос Циципас (Греция), Кей Нисикори (Япония), Кевин Андерсон (ЮАР), Карен Хачанов (Россия), Фабио Фоньини (Италия).

Следующая версия рейтинга будет опубликована через две недели, по завершении стартующего в понедельник турнира серии Большого шлема "Уимблдон".