Поиск

Кэхилл, Игуаин и еще три игрока ушли из "Челси"

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Пять игроков покинули лондонский футбольный клуб "Челси" в связи с истечением срока контрактов, сообщается на сайте ФК.

Среди них – титулованные защитник Гари Кэхилл, нападающий Гонсало Игуаин.

Спорт"Челси" разгромил "Арсенал" и выиграл Лигу Европы"Челси" разгромил "Арсенал" и выиграл Лигу ЕвропыЧитать подробнее

Экс-футболист сборной Англии 33-летний Гари Кэхилл выступал в "Челси" с 2012 года, последние два сезона выводил команду с капитанской повязкой. На его счету 25 голов в 291 матче и внушительное количество титулов в составе "Челси". Он по два раза выиграл чемпионат Англии, Кубок Англии, Лигу Европы УЕФА, по разу – Лигу чемпионов УЕФА и Кубок Футбольной лиги Англии.

31-летний аргентинец Гонсалу Игуаин провел в "Челси" сезон на правах аренды. В лондонский клуб он переходил, выиграл массу титулов. Он – трехкратный чемпион Испании во составе "Реала", двукратный чемпион Италии в составе "Ювентуса". По составе этих команд, а также итальянского "Наполи" выигрывал национальные кубки. Вместе с "Челси" выиграл Лигу Европы УЕФА.

Стан синих покинули вратари Роберт Грин и Эдуарду, защитник Гари Кэхилл, полузащитник Кайл Скотт и нападающий Гонсало Игуаин.

Кроме того, "Челси" покинули 21-летний полузащитник Кайл Скотт, также вратари 39-летний англичанин Роберт Грин и 36-летний португалец Эдуарду (последние два сезона провел аренде в голландском "Витессе" и португальской "Браге").

футбол ФК Челси

Новости по теме

Новости

Футболисты "Спартака" победили ЦСКА на турнире в Австрии

Россия заработала 109 медалей на Европейских играх

Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии "Формулы-1"

Россия досрочно выиграла общий зачет Европейских игр

Что случилось этой ночью: воскресенье, 30 июня

Уругвай покинул Кубок Америки после трех отмененных голов в ворота Перу

Уругвай покинул Кубок Америки после трех отмененных голов в ворота Перу

Россияне заработали 12 медалей в очередной день Европейских игр

"Валенсия" объявила о переходе российского футболиста Черышева

Глушаков перешел в "Ахмат"

Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки и сыграет с Бразилией

Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки и сыграет с Бразилией
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');