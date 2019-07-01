Кэхилл, Игуаин и еще три игрока ушли из "Челси"

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Пять игроков покинули лондонский футбольный клуб "Челси" в связи с истечением срока контрактов, сообщается на сайте ФК.

Среди них – титулованные защитник Гари Кэхилл, нападающий Гонсало Игуаин.

Экс-футболист сборной Англии 33-летний Гари Кэхилл выступал в "Челси" с 2012 года, последние два сезона выводил команду с капитанской повязкой. На его счету 25 голов в 291 матче и внушительное количество титулов в составе "Челси". Он по два раза выиграл чемпионат Англии, Кубок Англии, Лигу Европы УЕФА, по разу – Лигу чемпионов УЕФА и Кубок Футбольной лиги Англии.

31-летний аргентинец Гонсалу Игуаин провел в "Челси" сезон на правах аренды. В лондонский клуб он переходил, выиграл массу титулов. Он – трехкратный чемпион Испании во составе "Реала", двукратный чемпион Италии в составе "Ювентуса". По составе этих команд, а также итальянского "Наполи" выигрывал национальные кубки. Вместе с "Челси" выиграл Лигу Европы УЕФА.

Стан синих покинули вратари Роберт Грин и Эдуарду, защитник Гари Кэхилл, полузащитник Кайл Скотт и нападающий Гонсало Игуаин.

Кроме того, "Челси" покинули 21-летний полузащитник Кайл Скотт, также вратари 39-летний англичанин Роберт Грин и 36-летний португалец Эдуарду (последние два сезона провел аренде в голландском "Витессе" и португальской "Браге").