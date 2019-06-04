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Аршавину закрыли выезд за границу из-за долга по алиментам

Аршавину закрыли выезд за границу из-за долга по алиментам
Футболист Андрей Аршавин
Фото: ТАСС, Сергей Фадеичев

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин получил запрет на выезд за границу в связи с задолженностью по алиментам, сообщил адвокат супруги спортсмена Алисы Казьминой.

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"Мы все остались при своих мнениях, развода пока нет. Господин Аршавин пока не хочет видеть своего ребенка и не хочет платить назначенные судом алименты в размере 350 тысяч в месяц. У него накопилась задолженность, ему запрещен выезд за границу", - сказал журналистам после заседания адвокат Казьминой Александр Добровинский.

Красносельский районный суд Петербурга во вторник провел предварительное заседание в рамках бракоразводного процесса Аршавина с Казьминой. Следующее, основное, заседание судья Ольга Кудашкина назначила на 24 июня.

Аршавин и Казьмина заключили брак в сентябре 2016 года, в феврале 2017 года у них родилась дочь.

Ранее Аршавин жил в гражданском браке с телеведущей Юлией Барановской, у них родились трое детей.

Бывший нападающий футбольного клуба "Зенит", лондонского "Арсенала", экс-капитан сборной России по футболу Аршавин ныне работает футбольным экспертом и комментатором телеканала "Матч-ТВ".

29 мая Аршавин в паре с Тимуром Журавелем прокомментировал бакинский финал Лиги Европы, где "Челси" разгромил "Арсенал" со счетом 4:1.

Аршавин и его карьера

37-летний Андрей Аршавин родился в Санкт-Петербурге и начал футбольную карьеру сначала в фарм-клубе "Зенита", а затем был приглашен в основную команду.

В составе "Зенита" он трижды выигрывал чемпионат России, становился обладателем Суперкубка страны. В сезоне-2008/08 завоевал Кубок УЕФА.

В 2008 году вместе с национальной командой России выиграл бронзовые медали чемпионата Европы, вошел в символическую сборную Евро-2008 по версии УЕФА и стал номинантом на "Золотой мяч".

После этого Аршавин перешел в лондонский "Арсенал", цвета которого защищал с сезона-2008/09 по сезон-2012/13. В 2012 году он на несколько месяцев был отдан в аренду в "Зенит" и вместе с родным клубом завоевал золотые медали чемпионата России.

После возвращения из Англии Аршавин вновь оказался в "Зените", затем подписал контракт с "Кубанью", а с 2015 года являлся игроком "Кайрата".

футбол Андрей Аршавин

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