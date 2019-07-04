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Олимпийский чемпион в составе сборной Бразилии перешел в "Зенит"

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Петербургский "Зенит" договорился о переходе бразильского защитника немецкого "Гамбурга" Дугласа Сантоса.

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"Соглашение с игроком рассчитано на 5 лет", - говорится в сообщении пресс-службы "Зенита".

Футболист является воспитанником бразильского клуба "Наутико", он дебютировал в составе родной команды 15 февраля 2012 года. Летом 2013-го перешел в испанскую "Гранаду", сразу же был отдан в аренду "Удинезе", а спустя год подписал с итальянской командой полноценный контракт.

В 2014 году он вернулся в Бразилию и начал выступать за местный "Атлетико Минейро", за который в разных турнирах провел 99 матчей и забил три мяча. Вместе с командой стал обладателем Кубка Бразилии и чемпионом Лиги Минейро.

Летом 2016 года он перешел в немецкий "Гамбург", за который впоследствии сыграл 88 матчей, забил 3 мяча и сделал 9 результативных передач.

Дуглас Сантос - чемпион Олимпийских игр 2016 года в составе сборной Бразилии. За основную команду страны дебютировал 30 мая 2016-го в игре против сборной Панамы. Принимал участие в Кубке Америки.

футбол ФК Зенит

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