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Бубка опроверг подкуп членов МОК при выборе Рио столицей ОИ-2016

Бубка опроверг подкуп членов МОК при выборе Рио столицей ОИ-2016
Член исполкома Международного Олимпийского комитета Сергей Бубка
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины, член исполкома Международного Олимпийского комитета Сергей Бубка опроверг заявления бывшего губернатора бразильского штата Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрала о скупке голосов членов МОК при выборе места проведения Олимпийских игр 2016 года.

"Я полностью отвергаю все ложные заявления бывшего губернатора штата Рио, который в настоящее время отбывает длительный срок за коррупцию", - написал Бубка в твиттере в пятницу.

Бубка также сообщил, что бывший президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Ламин Диак (Lamine Diack) не связывался с ним по поводу голосования на выборах столицы ОИ-2016. "Мои адвокаты напишут Диаку, чтобы попросить его объяснить обвинения Кабрала, который в своих показаниях ошибочно утверждает, что Диак мог обеспечить мой голос", - написал Бубка.

Он добавил, что поручит адвокатам использовать все законные средства для защиты его прав.

Тем временем в МОК начали изучать заявление бывшего губернатора Рио-де-Жанейро о коррупции и уже связались с членами комитета, которых он упомянул в своих показаниях.

Признание в подкупе

Ранее в пятницу бразильская медиакомпания Globo сообщила, что бывший губернатор бразильского штата Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрал сознался в подкупе нескольких членов МОК при выборе столицы летней Олимпиады 2016 года. По его словам, на подкуп девять членов олимпийского комитета было потрачено в общей сложности $2 млн.

Кабрал отметил, что об этом знали бывший префект города Рио-де-Жанейро Эдуарду Паес, а также экс-президенты Бразилии Жозе Инасиу Лула да Силва и Мишел Темер.

На проведение Олимпийских игр 2016 года помимо Рио претендовали также Мадрид, Чикаго и Токио.

МОК Рио-де-Жанейро Сергей Бубка Бразилия ОИ-2016

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