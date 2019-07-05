Рио-де-Жанейро стал столицей ОИ-2016 года в результате подкупа

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Бывший губернатор бразильского штата Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрал сознался, что подкупил членов Международного олимпийского комитета, чтобы они выбрали Рио в качестве столицы летней Олимпиады 2016 года, сообщает в пятницу бразильская медиакомпания "Глобу".

По словам Кабрала, он купил голоса девяти членов МОК за $2 млн.

Экс-губернатор также сообщил, что о взятке знали бывшие президенты Бразилии Жозе Инасиу Лула да Силва и Мишел Темер.

Лула да Силва (президент в 2003 - 2011 годах) сейчас отбывает в тюрьме длительный срок за коррупцию; Темеру (2016 - 2019) в феврале этого года предъявили аналогичное обвинение.