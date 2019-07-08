Фигуристка Боброва завершила карьеру

Фигуристка Екатерина Боброва Фото: ТАСС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Российская фигуристка Екатерина Боброва завершила выступления в профессиональном спорте.

Соответствующее заявление она опубликовала в инстаграме, охарактеризовав свою карьеру как "потрясающие годы труда, побед и поражений".

Боброва специализировалась в танцах на льду, в паре с Дмитрием Соловьевым она выиграла золото Олимпиады-2014 и серебро Игр-2018 в командных соревнованиях. Кроме того, они - чемпионы Европы-2013.

Как уточнила Боброва, вместе с Соловьевым она будет выступать в разнообразных шоу.