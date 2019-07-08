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Фигуристка Боброва завершила карьеру

Фигуристка Боброва завершила карьеру
Фигуристка Екатерина Боброва
Фото: ТАСС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Российская фигуристка Екатерина Боброва завершила выступления в профессиональном спорте.

Соответствующее заявление она опубликовала в инстаграме, охарактеризовав свою карьеру как "потрясающие годы труда, побед и поражений".

Боброва специализировалась в танцах на льду, в паре с Дмитрием Соловьевым она выиграла золото Олимпиады-2014 и серебро Игр-2018 в командных соревнованиях. Кроме того, они - чемпионы Европы-2013.

Как уточнила Боброва, вместе с Соловьевым она будет выступать в разнообразных шоу.

Друзья, болельщики и просто любители фигурного катания! Из-за многочисленных вопросов хочется сделать официальное заявление. Я завершаю свой путь в спорте! И делаю это ни о чём не жалея и с радостью в сердце! Это были потрясающие годы труда, побед и поражений. Дружбы, новых знакомств и приключений! Фигурное катание закалило меня как спортсмена и многому научило! Эта большая часть меня и моей жизни подошла к завершению. Но я перелистываю страницу и начинается не менее интересная и полная приключений жизнь! В первую очередь я теперь счастлива мама🤱🏻 Ну и куда же без фигурного катания?! 🙈 Мы с @dmitry_solovyev продолжим радовать вас своим катанием в шоу! Будем раскрываться в новых амплуа и удивлять невероятными образами 🙌 Хочется поклониться до земли и сказать спасибо всем тем, кто всегда был с нами и в нас верил. До последнего. Ваша Екатерина Боброва ❤ . #ВсегдаВаша #ЕкатеринаБоброва #ДоСкорыхВстреч #БоброваСоловьев #BobrovaSoloviev #фигурноекатание #figureskating #ЖизньПродложается #ТолькоВперед #DontWorryBeHappy

Публикация от Ekaterina Bobrova (@ekaterinabobrova)

фигурное катание

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