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Украинка Свитолина вышла в четвертьфинал "Уимблдона"

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Украинская теннисистка Элина Свитолина со счетом 6:4, 6:2 одолела представительницу Хорватии Петру Мартич в матче четвертого круга турнира Большого шлема "Уимблдон".

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Продолжительность матча составила 1 час 49 минут.

В настоящее время Свитолина занимает восьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Мартич является 24-й ракеткой мира. Счет по победам в очных противостояниях стал 4-1 в пользу украинки.

Для Свитолины участие в четвертьфинале является пока потолком на турнирах Большого шлема.

Борьбу за выход в полуфинал "Уимблдона"-2019 Свитолина поведет с победительницей пары Каролина Мухова – Каролина Плишкова (обе – Чехия).

Среди тех, кто продолжает турнирный путь на "Умблдоне"-2019 во взрослых одиночных разрядах, представителей России нет. В женском разряде ни одна из россиянок не смогла пройти дальше второго круга, в мужском – ни один из отечественных теннисистов не смог пройти дальше третьего круга.

теннис Уимблдон

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