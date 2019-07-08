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Первая ракетка мира Барти проиграла в четвертом круге "Уимблдона"

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Лидер мирового рейтинга австралийская теннисистка Эшли Барти не смогла пробиться в четвертьфинал турнира Большого шлема "Уимблдон".

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В четвертом круге соревнования она потерпела поражение от 55-й ракетки мира представительницы США Элисон Риске. Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:2, 6:3 в пользу американки. Продолжительность матча составила 1 час 37 минут.

Таким образом, Барти выбыла из дальнейшей борьбы.

Барти впервые в своей карьере возглавила рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA) 24 июня нынешнего года. 8 июня она стала победительницей турнира Большого шлема "Ролан Гаррос" во Франции – также впервые в карьере.

Что касается Риске, ранее в четвертьфиналы турниров Большого шлема в одиночном разряде она не доходила. Потолком для нее был выход в четвертый круг US Open в 2013 году.

Среди тех, кто продолжает турнирный путь на "Умблдоне"-2019 во взрослых одиночных разрядах, представителей России нет. В женском разряде ни одна из россиянок не смогла пройти дальше второго круга, в мужском – ни один из отечественных теннисистов не смог пройти дальше третьего круга.

теннис Уимблдон

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