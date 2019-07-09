Клубы СНГ усомнились в целесообразности входить в РПЛ

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Предложение разбавить Российскую премьер-лигу клубами из стран Содружества Независимых Государств не вызвало ажиотажа среди команд СНГ.

"Предложение Гинера (президента ЦСКА - ИФ) мы обсудили с коллегами из стран СНГ. У этих стран есть свои федерации, которые позволят своим клубам войти в РПЛ или нет. Многих настораживает и участие в еврокубках, им будет трудно конкурировать с нашими клубами", - рассказал глава Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин на пресс-конференции во вторник.

"Мы обменялись мнениями с коллегами и услышали, что многие клубы, в том числе из Белоруссии, Казахстана и Армении, хотят играть в еврокубках, так как для них это способ заработать денег на развитие футбола в их странах", - отметил он.

В настоящее время рассматривается вопрос от расширении Российской премьер-лиги с 16 до 18 клубов. По словам Прядкина, РПЛ пока к этому не готова.

"В такой большой по масштабу стране, как наша, было бы здорово иметь больше команд в РПЛ, но для этого нужная не только спортивная база, но и финансовая стабильность. Пока есть мнение, что мы не готовы к этому", - сказал Прядкин.

"До 2022 года увеличить число команд невозможно, а количество матчей мы сможем увеличить и выполнить поручения главы РФС", - добавил он.