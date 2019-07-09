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Назначен новый главный тренер сборной России по хоккею

Назначен новый главный тренер сборной России по хоккею
Алексей Кудашов
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Специалист Алексей Кудашов возглавил сборную России и петербургский хоккейный клуб СКА, сменив на этих постах Илью Воробьёва, сообщает Championat.com.

Официально о назначении Кудашова будет объявлено в ближайшее время.

47-летний Кудашов известен по работе в Континентальной хоккейной лиге с мытищинским "Атлантом" (2012-2015) и ярославским "Локомотивом" (2015-2017). Его лучшим результатом в должности главного тренера является выход в полуфинал Кубка Гагарина - 2017 с "Локомотивом". С апреля 2018 года Кудашов совмещает работу в штабе сборной России и штабе СКА.

Под руководством Воробьёва сборная России вылетела в четвертьфинале ЧМ-2018 и завоевала бронзовые медали на чемпионате мира 2019 года.

Хоккейный клуб СКА, руководимый Воробьёвым, в прошедшем розыгрыше Кубка Гагарина добрался до финала Западной конференции, где уступил ЦСКА со счётом 3-4.

Алексей Кудашов Илья Воробьёв

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