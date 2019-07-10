"Формула-1" продлила контракт на проведение этапов в Сильверстоуне

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Организаторы чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1" объявили о подписании нового соглашения с автодромом в британском Сильверстоуне.

Как сообщает пресс-служба чемпионата, срок действия контракта составит пять лет.

"Мы действительно рады подтвердить, что Гран-при Великобритании останется в календаре чемпионата мира "Формулы-1", по крайней мере, в течение следующих пяти лет", - сказал председатель и генеральный директор "Королевских гонок" Чейз Кэри.

Действующий контракт "Формулы-"1 с автодромом в Сильверстоуне истекал по окончании нынешнего сезона. В связи с тем, что в календарь на следующий сезон включаются новые этапы – в Голландии и Вьетнаме, возникла перспектива, что соглашение не будет продлено.

В автодроме Сильверстоуне 13 мая 1950 года прошел первый этап в истории "Формулы-1". Первым победителем Гран-при является Джузеппе Фарина, он и стал по итогам сезона первым чемпионом мира.