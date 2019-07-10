Поиск

"Формула-1" продлила контракт на проведение этапов в Сильверстоуне

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Организаторы чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1" объявили о подписании нового соглашения с автодромом в британском Сильверстоуне.

Как сообщает пресс-служба чемпионата, срок действия контракта составит пять лет.

"Мы действительно рады подтвердить, что Гран-при Великобритании останется в календаре чемпионата мира "Формулы-1", по крайней мере, в течение следующих пяти лет", - сказал председатель и генеральный директор "Королевских гонок" Чейз Кэри.

Действующий контракт "Формулы-"1 с автодромом в Сильверстоуне истекал по окончании нынешнего сезона. В связи с тем, что в календарь на следующий сезон включаются новые этапы – в Голландии и Вьетнаме, возникла перспектива, что соглашение не будет продлено.

В автодроме Сильверстоуне 13 мая 1950 года прошел первый этап в истории "Формулы-1". Первым победителем Гран-при является Джузеппе Фарина, он и стал по итогам сезона первым чемпионом мира.

автоспорт Формула-1

Новости по теме

Новости

Джокович вышел в полуфинал "Уимблдона"

Назначен новый главный тренер сборной России по хоккею

Назначен новый главный тренер сборной России по хоккею

Занимающая 54-е место в рейтинге WTA Стрыцова вышла в полуфинал "Уимблдона"

Украинка Свитолина впервые вышла в полуфинал турнира Большого шлема

Украинка Свитолина впервые вышла в полуфинал турнира Большого шлема

Серена Уильямс вышла в полуфинал "Уимблдона"

Определилась первая полуфиналистка "Уимблдона"

Клубы СНГ усомнились в целесообразности входить в РПЛ

Спортивный директор ПСЖ подтвердил интерес "Барселоны" к Неймару

Первая ракетка мира Барти проиграла в четвертом круге "Уимблдона"

SMP Racing отказалась от участия в ЧМ по гонкам на выносливость

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');