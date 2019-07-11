Суд удовлетворил апелляцию Мутко на пожизненное отстранение от ОИ

Вице-премьер РФ Виталий Мутко Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне удовлетворил апелляцию экс-министра спорта Виталия Мутко, говорится в релизе организации.

С Мутко снято пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх.

"Апелляция, поданная Виталием Мутко 26 декабря 2017 года, удовлетворена. Решение исполкома МОК от 5 декабря 2017 года аннулируется", - говорится в постановлении суда.

В декабре 2017 года исполком МОК принял решение временно приостановить членство Олимпийского комитета России (ОКР), а на зимней Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане смогли выступить только "чистые" российские спортсмены под нейтральным флагом. Президент ОКР Александр Жуков исключен из состава МОК. Бывший министр спорта, вице-премьер РФ Виталий Мутко отстранен пожизненно. На ОКР наложен денежный штраф в размере $15 млн.