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"Арсенал" и "Динамо" сыграли вничью в матче открытия РПЛ-2019/20

"Арсенал" и "Динамо" сыграли вничью в матче открытия РПЛ-2019/20
Автор первого гола РПЛ-2019/20 динамовец Мигел Кардозу. Фото архивное
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Матч первого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) между тульским "Арсеналом" и московским "Динамо" завершился вничью.

Результат встречи, прошедшей в Туле, - 1:1.

На 16-й минуте Мигел Кардозу вывел "Динамо" вперед, на 84-й Гиа Григалава провел ответный гол.

Матчем "Арсенал" - "Динамо" открылась программа нового чемпионата.

Предыдущий чемпионат России выиграл петербургский "Зенит". В тройку призеров попали также московский "Локомотив" и ФК "Краснодар", занявшие второе и третье места соответственно.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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