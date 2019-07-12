"Арсенал" и "Динамо" сыграли вничью в матче открытия РПЛ-2019/20
Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Матч первого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) между тульским "Арсеналом" и московским "Динамо" завершился вничью.
Результат встречи, прошедшей в Туле, - 1:1.
На 16-й минуте Мигел Кардозу вывел "Динамо" вперед, на 84-й Гиа Григалава провел ответный гол.
Матчем "Арсенал" - "Динамо" открылась программа нового чемпионата.
Предыдущий чемпионат России выиграл петербургский "Зенит". В тройку призеров попали также московский "Локомотив" и ФК "Краснодар", занявшие второе и третье места соответственно.