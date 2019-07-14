Джокович победил Федерера и в пятый раз выиграл "Уимблдон"

Соперники провели на корте почти пять часов

Новак Джокович Фото: Reuters

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Лидер мирового рейтинга сербский теннисист Новак Джокович в пятый раз стал победителем турнира серии Большого шлема "Уимблдон".

В финале соревнования он одолел третью ракетку мира швейцарца Роджера Федерера – 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4) 4:6, 13:12 (7:3). Продолжительность матча составила 4 часа 55 минут.

Федерер был близок к победе, имея два матчбола при счете 9:8 в пятом раунде на своей подаче, однако Джокович отыгрался и выиграл гейм, а позже – сет и матч.

Ранее 32-летний Джокович выигрывал "Уимблдон" в 2011, 2014, 2015 и 2018 годах. Всего на счету серба 16 выигранных турниров Большого шлема.

Что касается 37-летнего Федерера, он – 20-кратный триумфатор турниров Большого шлема, а "Уимблдон" покорялся ему восемь раз.

Тай-брейк в решающем сете

Начиная с нынешнего года на Уимблдонском теннисном турнире при счете 12:12 в решающем сете играется тай-брейк. Такое решение принято организаторами, чтобы избежать изнурительно долгих матчей. По старым правилам соперники продолжали играть, пока один из них не получал преимущество в два гейма.

В прошлом году полуфинал между южноафриканцем Кевином Андерсоном и представителем США Джоном Изнером продолжался 6 часов 35 минут. Матч закончился со счетом 7:6 (8:6), 6:7 (5:7), 6:7 (9:11), 6:4, 26:24 в пользу Андерсона. Решающий сет длился более трех часов. После победы теннисист призвал подумать об изменении правил.

Этот поединок стал вторым по продолжительности в истории "Уимблдона": в 2010 году все тот же Изнер играл с французом Николя Маю 11 часов 5 минут. Американец выиграл со счетом 6:4, 3:6, 6:7, 7:6, 70:68.

Джокович и Федерер. Краткая история противостояний

По победам в очных противостояниях серб теперь ведет со счетом 26-22.

Впервые Джокович и Федерер встретились на турнире серии Masters 1000 в Монте-Карло в первом раунде. Победу одержал Федерер, он же победил и в следующих трех матчах.

В первый раз Джокович познал вкус побед над Федерером в 2007 году, выиграв у него в финале турнира серии Masters 1000 в Канаде. В этом же году серб взял верх над Федерером в финале US Open, побеждал его и в финалах других турниров Большого шлема.