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Фигуристка Загитова избежала штрафа за вождение автомобиля без прав

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы прекратили административное расследование из-за видеоролика с несовершеннолетней олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой, управляющей автомобилем без прав, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе МВД по Удмуртии.

Там пояснили, что расследование прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.

Управление ГИБДД по Удмуртии начало проверку после обращения граждан из-за появившегося в начале мая видео с управляющей автомобилем Загитовой, которой на тот момент было 16 лет. Проверка проводилась по статье 12.7. КоАП РФ, так как спортсменка не имела прав, чтобы водить машину.

Алина Загитова

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