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Двукратный обладатель Кубка Стэнли Войнов перешел в "Авангард"

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Омский "Авангард" подписал контракт с олимпийским чемпионом 2018 года в составе сборной России и двукратным обладателем Кубка Стэнли НХЛ в составе "Лос-Анджелеса" Вячеславом Войновым, сообщает пресс-служба омского хоккейного клуба в понедельник.

Контракт с защитником заключен сроком на один сезон. В "Авангарде" Войнов будет выступать под 27 номером.

Войнов выигрывал Кубок Стэнли в составе "Лос-Анджелеса" в 2012 и 2014 годах. В составе СКА в 2017 году выиграл Кубок Гагарина КХЛ.

В 2018 году в составе сборной России завоевал золото Олимпийских игр.

В июле 2015 года Войнов, будучи игрокмс "Лос-Анджелеса", был приговорен к трехмесячному тюремному сроку и трем годам испытательного срока. В сентябре он вышел из тюрьмы, но был взят под стражу Иммиграционной полицией США. Тогда Войнов решил уехать из США. Он вернулся в Россию, где с 2015 по 2018 год выступал за СКА.

В апреле 2018 года стало известно, что Войнов не будет продлевать контракт со СКА и намерен вернуться в НХЛ.

хоккей Вячеслав Войной

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