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Названа причина гибели российской гандболистки после ЧЕ в Польше

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Федерация гандбола России (ФГР) озвучило официальную причину гибели игрока женской сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой в Польше.

"В ходе расследования, по результатам судебно-медицинской экспертизы зафиксировано, что причиной смерти спортсменки явилось утопление. Об этом были уведомлены родственники погибшей, получившие соответствующую информацию", - говорится в сообщении ФГР.

"Проведены все необходимые процедуры, в ночь со вторника на среду трагически погибшая девушка при содействии ФГР была перевезена из Польши в Россию и передана родственникам в аэропорту Краснодара", - отмечается там же.

Сообщается, что прощание с 20-летней спортсменкой состоится 18 июля в селе Киевское Крымского района Краснодарского края.

Трагедия произошла поздно вечером 7 июля по окончании чемпионата Европы по пляжному гандболу, который проходил в польском Старе-Яблонки. Игрок сборной России по пляжному гандболу и клуба "Ставрополье" Королева утонула во время купания в водоеме, возле которого располагались игровые корты.

Чемпионат Европы проходил в польском Старе-Яблонки со 2 по 7 июля. Женская сборная России заняла здесь девятое место.

гандбол

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