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Федерация поможет семье погибшей российской гандболистки

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Федерация гандбола России (ФГР) возьмет на себя расходы по возвращению тела игрока женской сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой, погибшей в Польше

В заявлении пресс-службы федерации говорится, что организация находится в постоянном контакте с генеральным консульством России в Гданьске, а также с родственниками спортсменки.

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"В ближайшее время будет решен вопрос о перевозке погибшей спортсменки на родину. ФГР возьмет на себя все расходы по организации похорон Екатерины Королевой и окажет финансовую поддержку ее семье", - говорится в сообщении.

Игрок женской сборной России по пляжному гандболу и клуба "Ставрополье" Королева погибла в польском Старе-Яблонки после завершения чемпионата Европы во время купания в озере.

"Мы считаем неэтичным публиковать какую-либо информацию до завершения всех следственных и процессуальных действий. Окончательное официальное заключение будет сделано по результатам экспертизы, назначенной на 10 июля", - подчеркивают в федерации.

Сообщается, что ФГР получила соболезнования от Европейской федерации гандбола, ее президента Михаэля Видерера, вице-президента ЕГФ Предрага Бошковича, десятков коллег и партнеров. "Письма со словами поддержки прислали федерации гандбола Испании, Азербайджана, Грузии и многих других стран. Общую боль разделяют игроки и болельщики со всего мира. Мы благодарны всем, кто остался неравнодушен к случившемуся", - сообщается в заявлении ФГР.

Чемпионат Европы проходил в польском Старе-Яблонки со 2 по 7 июля. Женская сборная России заняла здесь девятое место.

гандбол

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