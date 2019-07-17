Экс-футболист "Краснодара" Каборе перешел в "Динамо"

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Динамо" приобрел полузащитника из Буркино-Фасо Шарля Каборе.

"Контракт с Шарлем Каборе заключён сроком на два года. Выступать за московское "Динамо" футболист будет под 77-м номером", - говорится в сообщении пресс-службы "Динамо".

"Главный тренер бело-голубых Дмитрий Валерьевич Хохлов представил нового игрока команде, в которой Каборе многие знакомы: Жоаозиньо и Игорь Калинин по "Краснодару", Тони Шунич и Антон Соснин по "Кубани", а против Самба Соу Шарль играл во французском чемпионате",- говорится в сообщении.

Каборе – седьмой игрок, перешедший в "Динамо" в летнее трансферное окно.