Футболист сборной Англии Триппьер перешел в "Атлетико"

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Атлетико" (Мадрид) заключил контракт с защитником лондонского "Тоттенхэма" Кираном Триппьером, сообщается на официальной странице испанского клуба в Instagram.

"Достигнуто соглашение с игроком "Тоттенхэм Хотспур" Триппьером. Контракт подписан на три года. Добро пожаловать в семью "Атлетико", - говорится в сообщении.

Сумма трансфера не уточняется, но по данным СМИ, она составляет 20 млн фунтов.

Триппьер является воспитанником клуба "Манчестер Сити". Будучи арендованным, играл за "Барнсли" и "Бернли". В 2012 году подписал полноценный контракт с "Бернли", а в 2015 году футболиста купил "Тоттенхэм" за 3,5 млн фунтов.

В сборной Англии защитник дебютировал в 2017 году в товарищеском матче с Францией.