Поиск

Российские синхронистки выиграли золото ЧМ в произвольной программе

Российские синхронистки выиграли золото ЧМ в произвольной программе
Фото: Reuters

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Сборная России по синхронному плаванию завоевала золото чемпионата мира по водным видам спорта в произвольной программе.

Российская команда, в составе которой выступили Полина Комар, Марина Голядкина, Алла Шишкина, Варвара Субботина, Влада Чигирева, Мария Шурочкина, Вероника Калинина, Анастасия Архиповская, заработала 98.0000 балла.

Второе место заняла команда Китая (96,0333), третье – сборная Украины (94,3667).

В медальном зачете сборная России занимает второе место. В ее активе 7 золотых и 4 серебряные медали. На первом месте находится Китай (11, 6, 1), на третьем – Германия (2, 1, 2).

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в южнокорейском Кванджу с 12 по 28 июля.

синхронное плавание

Новости по теме

Новости

Определился соперник тульского "Арсенала" в Лиге Европы УЕФА

Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

В УФСИН опровергли информацию о заключении Кокорина и Мамаева в штрафной изолятор

Ромашина стала 20-кратной чемпионкой мира по синхронному плаванию

Ромашина стала 20-кратной чемпионкой мира по синхронному плаванию
Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Кокорин и Мамаев попали в штрафной изолятор колонии

Кокорин и Мамаев попали в штрафной изолятор колонии

Зеленский поручил подготовить Украину к проведению Олимпийских игр

Зеленский поручил подготовить Украину к проведению Олимпийских игр

Чечню назвали готовой к проведению матчей УЕФА

Чечню назвали готовой к проведению матчей УЕФА

Гол "Спартака" в ворота "Сочи" официально признали ошибочным

"Локомотив" и "Рубин" сыграли вничью в стартовом туре РПЛ

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Войнов перешел в "Авангард"

Фигуристка Загитова избежала штрафа за вождение автомобиля без прав

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');