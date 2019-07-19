Российские синхронистки выиграли золото ЧМ в произвольной программе

Фото: Reuters

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Сборная России по синхронному плаванию завоевала золото чемпионата мира по водным видам спорта в произвольной программе.

Российская команда, в составе которой выступили Полина Комар, Марина Голядкина, Алла Шишкина, Варвара Субботина, Влада Чигирева, Мария Шурочкина, Вероника Калинина, Анастасия Архиповская, заработала 98.0000 балла.

Второе место заняла команда Китая (96,0333), третье – сборная Украины (94,3667).

В медальном зачете сборная России занимает второе место. В ее активе 7 золотых и 4 серебряные медали. На первом месте находится Китай (11, 6, 1), на третьем – Германия (2, 1, 2).

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в южнокорейском Кванджу с 12 по 28 июля.