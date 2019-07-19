Гилерме продлил контракт с "Локомотивом"

Вратарь сборной России по футболу Маринато Гилерме Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Вратарь сборной России по футболу бразилец Маринато Гилерме на три года продлил контракт с московским "Локомотивом".

"Я уже 12 лет в клубе, плюс три - это получается целых 15. Считайте, вся жизнь. У нас очень сильная команда и сплоченный коллектив. Счастлив, что остаюсь частью "Локо". Надеюсь, впереди нас ждет еще много трофеев!" - приводятся слова 33-летнего футболиста на сайте "Локомотива".

Генеральный директор клуба Василий Кикнадзе считает, что Гилерме - "сильный вратарь международного уровня". "Здорово, что ближайшие три года он проведет с нами", - отметил он.

Взрослую карьеру Гилерме начал в 2007 году в бразильском "Атлетико Паранаэнсе", в этом же году перешел в "Локомотив", где играет до сих пор. В составе московского клуба он выиграл чемпионат России, стал обладателем Кубка России (трижды), Суперкубка России и российского паспорта. Был задействован в матчах за сборную России.