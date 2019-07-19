РПЛ начнет использовать систему видеопомощи арбитрам со второго тура

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз получил право использовать систему видеопомощи арбитрам (VAR) , заявил президент РФС Александр Дюков.

"РФС закончил работу по получению всех необходимых одобрений для использования VAR во втором туре РПЛ. IFAB дал официальный допуск. Мы провели переговоры со всеми заинтересованными сторонами, определив оптимальные параметры внедрения VAR", - цитирует пресс-служба РФС Дюкова.

"РФС станет интегратором системы, в проекте также примут участие Hawk Eye и Матч ТВ. Уверен, что наше долгосрочное сотрудничество будет эффективным. Первым матчем, на котором мы используем систему, станет "Динамо" - "Рубин", - отмечается в сообщении.

Впервые в турнире под эгидой РФС система VAR была применена в апреле на первом полуфинальном матче Кубка России между "Уралом" и "Арсеналом".