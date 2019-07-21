В Обнинске на соревнованиях по мотокроссу погиб спортсмен

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Спортсмен из Смоленской области погиб на соревнованиях по мотокроссу в городе Обнинске Калужской области, сообщает в воскресенье СУ СКР по региону.

Как сказали в СКР, погибший - 54-летний мужчина. По предварительным данным, авария произошла из-за неисправности мотоцикла - спортсмен перевернулся через его переднюю часть и упал на землю. Находившиеся на месте сотрудники скорой помощи констатировали его смерть.

В ведомстве сообщили, что в рамках процессуальной проверки следователи опрашивают очевидцев, изымают необходимые документы и назначают экспертные исследования.

Соревнования проходили в Обнинске накануне и были приурочены ко Дню города. Администрация калужского наукограда сообщала о 400 участниках в возрасте от 5 до 70 лет.