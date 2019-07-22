Шарапова опустилась на пять мест в рейтинге WTA

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Россиянка Мария Шарапова ухудшила свои позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована в понедельник на сайте организации.

Теперь она занимает 81-е место, тогда как в предыдущей версии рейтинга располагалась на пять строчек выше.

В первой десятке рейтинга не произошло никаких изменений. Статус первой ракетки мира удерживает австралийка Эшли Барти. Вслед за ней располагаются Наоми Осака (Япония), Каролина Плишкова (Чехия), Симона Халеп (Румыния), Кики Бертенс (Голландия), Петра Квитова (Чехия), Элина Свитолина (Украина), Слоан Стивенс, Серена Уильямс (обе – США), Арина Соболенко (Белоруссия).

Помимо Шараповой в первую сотню рейтинга входят следующие представительницы российского тенниса: Дарья Касаткина (40-е место), Анастасия Павлюченкова (44), Екатерина Александрова (48), Вероника Кудерметова (55), Маргарита Гаспарян (57), Анастасия Потапова (64), Вера Звонарева (88), Анна Блинкова (93), Наталья Вихлянцева (94).