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Медведев впервые вошел в топ-10 рейтинга ATP

Теперь в первой десятке присутствуют два россиянина

Медведев впервые вошел в топ-10 рейтинга ATP
Российский теннисист Даниил Медведев на "Уимблдоне"-2019
Фото: Reuters

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев впервые в карьере пробился в первую десятку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

По данным рейтинга, обновленная версия которого опубликована на сайте организации, Медведев поднялся на три строчки и теперь занимает 10-е место.

На завершившемся в воскресенье турнире Большого шлема "Уимблдон" Медведев дошел до третьего круга, равно как и его соотечественник Карен Хачанов: тот в рейтинге поднялся с девятого на восьмое место.

Во главе рейтинга по-прежнему находится триумфатор "Уимблдона" серб Новак Джокович. Второе место удерживает испанец Рафаэль Надаль, третье – поверженный Джоковичем в финале "Уимблдона" швейцарец Роджер Федерер.

На четвертой строчке продолжает находиться австриец Доминик Тим, на пятой – немец Александр Зверев. Шестое и седьмое места, как и ранее, занимают соответственно Стефанос Циципас (Греция) и Кей Нисикори (Япония).

На девятой ступени, между Хачановым и Медведевым, находится итальянец Фабио Фоньини. Он поднялся на одну строчку.

теннис

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