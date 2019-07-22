Австралийский пловец отказался подниматься на подиум с соперником из Китая

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Австралийский пловец Мэк Хортон, завоевавший серебро на 400 м вольным стилем на мировом первенстве по водным видам спорта в Корее, отказался подняться на подиум при награждении. Как поясняет "Би-би-си", атлет отказался позировать фотографами или пожимать руку победителю - китайскому спортсмену Сунь Яну.

Австралиец и ранее обвинял соперника в нарушении антидопинговых правил и выступал против участия китайца в соревнованиях.

В 2014 году Сунь Ян был на три месяца отстранен от плавания, после того как в его пробах нашли следы запрещенного препарата триметазидина. Тогда спортсмен заявил, что принимал его из-за проблем с сердцем.

Сунь Ян впоследствии заявил, что его не трогает отношение Хортона к нему самому, но он сожалеет о неуважении австралийца к Китаю.