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"Краснодар" сыграет с "Порту" в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов

"Краснодар" сыграет с "Порту" в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов
Игроки футбольного клуба "Краснодар"
Фото: Андрей Шрамко/ТАСС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Португальский "Порту" стал соперником футбольного клуба "Краснодар" в третьей квалификационной стадии Лиги чемпионов УЕФА, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Первые матчи этой стадии пройдут 6/7 августа, ответные - 13 августа. Победитель каждой из пар выходит в квалификационную стадию плей-офф.

Чемпионат России-2018/19 "Краснодар" завершил на третьем месте, благодаря чему получил путевку в квалификационный отбор Лиги чемпионов.

Для "Краснодара" сезон-2019/20 – дебютный в главном клубном турнире Европы.

Еще два российских клуба – чемпион страны "Зенит" (Санкт-Петербург) и серебряный призер "Локомотив" (Москва) - автоматически попали в групповую стадию ЛЧ.

футбол Лига чемпионов УЕФА

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