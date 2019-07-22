"Краснодар" сыграет с "Порту" в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов

Игроки футбольного клуба "Краснодар" Фото: Андрей Шрамко/ТАСС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Португальский "Порту" стал соперником футбольного клуба "Краснодар" в третьей квалификационной стадии Лиги чемпионов УЕФА, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

🔥 "Краснодар" в 3-м отборочном раунде #ЛигаЧемпионов сыграет с "Порту", а киевское "Динамо" - с "Брюгге"! 😎 pic.twitter.com/USOGlXXJvK — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) July 22, 2019

Первые матчи этой стадии пройдут 6/7 августа, ответные - 13 августа. Победитель каждой из пар выходит в квалификационную стадию плей-офф.

Чемпионат России-2018/19 "Краснодар" завершил на третьем месте, благодаря чему получил путевку в квалификационный отбор Лиги чемпионов.

Для "Краснодара" сезон-2019/20 – дебютный в главном клубном турнире Европы.

Еще два российских клуба – чемпион страны "Зенит" (Санкт-Петербург) и серебряный призер "Локомотив" (Москва) - автоматически попали в групповую стадию ЛЧ.