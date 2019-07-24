Призер чемпионата России по боксу умер в возрасте 36 лет

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Федерация бокса России сообщила о кончине боксера Артема Игнатьева на 37 году жизни.

"Череповецкий боксер Артем Игнатьев скончался 22 июля в возрасте 36 лет. Федерация бокса России скорбит вместе с родными и близкими спортсмена", - говорится в сообщении.

О причинах смерти спортсмена не сообщается.

В мае 2000 года Игнатьев завоевал титул чемпиона России среди юниоров в весовой категории до 51 кг. В ноябре того же года он занял второе место на чемпионате мира среди юниоров в весовой категории до 51 кг, за что получил звание мастера спорта России международного класса. В 2002 году на чемпионате России он выступал в легчайшем весе (до 54 кг), завоевав бронзу.