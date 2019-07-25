Поиск

Россия опустилась на 46-е место в рейтинге ФИФА

Россия опустилась на 46-е место в рейтинге ФИФА
Сборная России по футболу на тренировке в Саранске
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Сборная России ухудшила свои позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого обнародована в четверг.

Она опустилась на три строчки и теперь занимает 46-е место

Лидерство в рейтинге сохранила сборная Бельгии. Триумфатор Кубка Америки команда Бразилии поднялась с третьего на второе место, Франция опустилась со второго на третье. На четвертой строчке по-прежнему находится Англия. Уругвай, поднявшись на три строчки, теперь занимает пятую. Португалия опустилась с пятого места на шестое, Хорватия – с шестого на седьмое. Колумбия улучшила свои позиции на пять пунктов, теперь она восьмая. Испания опустилась с седьмого на девятое место. Аргентина поднялась на одну строчку и вернулась в топ-10.

Наибольшего прогресса в рейтинге добилась сборная Алжира, поднявшаяся на 28 мест. Сейчас она занимает 40-е место. Самое стремительное падение зафиксировано у команды Бурунди, она опустилась на 14 строк, теперь она 148-я.

футбол ФИФА рейтинг ФИФА

Новости

Кузнецова не сыграет на теннисном турнире в США из-за проблем с визой

Кузнецова не сыграет на теннисном турнире в США из-за проблем с визой

Французский футболист потребовал от ВАДА 13 млн фунтов за ошибку в допинг-тесте

В Токио презентованы медали Олимпиады-2020, сделанные из переработанных гаджетов

В Токио презентованы медали Олимпиады-2020, сделанные из переработанных гаджетов

Скончался российский боксер Дадашев, получивший травму на ринге

Скончался российский боксер Дадашев, получивший травму на ринге

Ефимова завоевала серебро ЧМ в заплыве на 100 м брассом

"Челси" победил "Барселону" в Японии

"Челси" победил "Барселону" в Японии

Тимофей Мозгов пропустит ЧМ по баскетболу

Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира

Роналду не будут предъявлять обвинения по делу об изнасиловании

Роналду не будут предъявлять обвинения по делу об изнасиловании

Определился соперник "Спартака" в Лиге Европы

Определился соперник "Спартака" в Лиге Европы
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');