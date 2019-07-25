Россия опустилась на 46-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу на тренировке в Саранске Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Сборная России ухудшила свои позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого обнародована в четверг.

Она опустилась на три строчки и теперь занимает 46-е место

Лидерство в рейтинге сохранила сборная Бельгии. Триумфатор Кубка Америки команда Бразилии поднялась с третьего на второе место, Франция опустилась со второго на третье. На четвертой строчке по-прежнему находится Англия. Уругвай, поднявшись на три строчки, теперь занимает пятую. Португалия опустилась с пятого места на шестое, Хорватия – с шестого на седьмое. Колумбия улучшила свои позиции на пять пунктов, теперь она восьмая. Испания опустилась с седьмого на девятое место. Аргентина поднялась на одну строчку и вернулась в топ-10.

Наибольшего прогресса в рейтинге добилась сборная Алжира, поднявшаяся на 28 мест. Сейчас она занимает 40-е место. Самое стремительное падение зафиксировано у команды Бурунди, она опустилась на 14 строк, теперь она 148-я.