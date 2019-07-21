"Локомотив" выиграл у "Тамбова" матч РПЛ

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" добились победы над дебютантом Российской премьер-лиги "Тамбовом" в матче второго тура чемпионата.

Результат встречи, прошедшей в Москве, - 2:1 в пользу "Локомотива".

На шестой минуте "Тамбов" повел в счете благодаря голу Михаила Костюкова. На 31-й минуте Антони Эдер сравнял счет, еще через две минуты Владислав Игнатьев провел победный для московской команды гол.

У "Локомотива" теперь 4 очка, команда занимает пятое место в турнирной таблице. "Тамбов" – на последнем, 16-м месте: ни одного очка.