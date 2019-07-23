Ефимова завоевала серебро ЧМ в заплыве на 100 м брассом

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Россиянка Юлия Ефимова финишировала второй в заплыве на 100 м брассом на проходящем в Кванджу (Южная Корея) чемпионате мира по водным видам спорта.

Ее время - 1 минута 5,49 секунды. 0,56 секунды россиянка уступила представительнице США Лилли Кинг.

Третье место заняла итальянка Мартина Карраро.

Ефимова является пятикратной чемпионкой мира в заплывах брассом на коротких дистанциях. Кроме того, она бронзовый и двукратный серебряный призер Олимпийских игр.