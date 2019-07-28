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В Подмосковье на автошоу в результате аварии погиб гонщик

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Организаторы гонки суперкаров и фестиваля скорости "Московская миля 2019" на подмосковном аэродроме Быково сообщили в воскресенье о несчастном случае, в результате которого погиб автогонщик.

Как рассказали в пресс-службе, в одном из отборочных заездов пилот Сергей Боричев не справился с управлением Nissan GT-R, вылетел за пределы трассы и ударился о препятствие, автомобиль загорелся.

"Спасательные службы приехали на место происшествия в рамках установленного временного интервала и сразу приступили к спасению пилота и тушению автомобиля. Врачи сделали все возможное для спасения Сергея Боричева, но, к сожалению, из-за полученных травм спасти его жизнь не удалось", - говорится в сообщении.

Организаторы гонки выразили соболезнования родным и близким пилота.

Фестиваль проходит с 27 по 28 июля на аэродроме Быково. В мероприятии принимают участие более 70 суперкаров (Ferrari, Lamborghini, Porsche, Bentley, McLaren) мощностью от 400 до 2000 л.с. Формат мероприятия - парные заезды суперкаров на дистанции 804 метра (1/2 мили).

автогонки Подмосковье Быково Московская миля

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