Поиск

Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании "Формулы-1"

Россиянин Квят финишировал девятым

Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании "Формулы-1"
Льюис Хэмилтон
Фото: Reuters

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Великобритании, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Вторым финишную черту пересек его напарник по команде финн Валттери Боттас. Место на подиуме также занял представитель Монако Шарль Леклер из Ferrari, ставший третьим.

Российский гонщик Даниил Квят, выступающий за Toro Rosso, стал девятым.

У Хэмилтона теперь 223 очка, он лидирует в личном зачете. На втором месте идет Боттас (184), на третьем – голландец Макс Ферстаппен из Red Bull (136).

Квят, в зачете которого после гонки в Великобритании стало на два балла больше, занимает 14-е место (12 очков).

автоспорт Формула-1

Новости по теме

Новости

ЦСКА уступил "Крыльям Советов" и стал аутсайдером РПЛ

"Спартак" вырвал победу над дебютантом премьер-лиги "Сочи"

"Спартак" вырвал победу над дебютантом премьер-лиги "Сочи"

Симона Халеп победила Серену Уильямс и впервые выиграла "Уимблдон"

Симона Халеп победила Серену Уильямс и впервые выиграла "Уимблдон"

Синхронистка Колесниченко принесла России первое золото ЧМ по водным видам спорта

"Арсенал" и "Динамо" сыграли вничью в матче открытия РПЛ-2019/20

"Арсенал" и "Динамо" сыграли вничью в матче открытия РПЛ-2019/20

Федерер победил Надаля в полуфинале "Уимблдона"

Федерер победил Надаля в полуфинале "Уимблдона"

Джокович стал первым финалистом "Уимблдона"-2019

Джокович стал первым финалистом "Уимблдона"-2019

Гризманн перешел в "Барселону"

Гризманн перешел в "Барселону"

Сумма отступных за Черышева в "Валенсии" составит 80 млн евро

Серена Уильямс в 11-й раз вышла в финал "Уимблдона"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');