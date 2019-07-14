Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании "Формулы-1"
Россиянин Квят финишировал девятым
Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Великобритании, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Вторым финишную черту пересек его напарник по команде финн Валттери Боттас. Место на подиуме также занял представитель Монако Шарль Леклер из Ferrari, ставший третьим.
BREAKING: @LewisHamilton wins a record 6th British Grand Prix!! 🏁🙌#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/aamLgyp2yc— Formula 1 (@F1) July 14, 2019
Российский гонщик Даниил Квят, выступающий за Toro Rosso, стал девятым.
У Хэмилтона теперь 223 очка, он лидирует в личном зачете. На втором месте идет Боттас (184), на третьем – голландец Макс Ферстаппен из Red Bull (136).
Квят, в зачете которого после гонки в Великобритании стало на два балла больше, занимает 14-е место (12 очков).