В чемпионате России по футболу впервые использована система VAR

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Система видеопомощи арбитрам (VAR) впервые задействована в Российской премьер-лиге (РПЛ).

На девятой минуте матча РПЛ ЦСКА - "Локомотив", проходящего в настоящий момент в Москве, арбитр Валентин Безбородов использовал систему VAR, рассматривая возможное нарушение правил гостями в штрафной площади. 11-метровый удар по воротам "Локомотива" в итоге назначен не был.

Система видеопомощи внедрена на матчах Российской премьер-лиги начиная со второго тура. В тестовом режиме система работала на матче первого тура "Локомотив" - "Рубин". На матче второго тура "Динамо" - "Рубин" система работала в "боевом" режиме, однако ее опцией судья не пользовался.

Ранее система VAR применялась России в матчах Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира-2018, а также на решающих стадиях розыгрыша Олимп - Кубка России-2018/19.

"Интерфакс" ведет текстовый онлайн матча ЦСКА - "Локомотив".