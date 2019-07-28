Поиск

В чемпионате России по футболу впервые использована система VAR

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Система видеопомощи арбитрам (VAR) впервые задействована в Российской премьер-лиге (РПЛ).

На девятой минуте матча РПЛ ЦСКА - "Локомотив", проходящего в настоящий момент в Москве, арбитр Валентин Безбородов использовал систему VAR, рассматривая возможное нарушение правил гостями в штрафной площади. 11-метровый удар по воротам "Локомотива" в итоге назначен не был.

Система видеопомощи внедрена на матчах Российской премьер-лиги начиная со второго тура. В тестовом режиме система работала на матче первого тура "Локомотив" - "Рубин". На матче второго тура "Динамо" - "Рубин" система работала в "боевом" режиме, однако ее опцией судья не пользовался.

Ранее система VAR применялась России в матчах Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира-2018, а также на решающих стадиях розыгрыша Олимп - Кубка России-2018/19.

"Интерфакс" ведет текстовый онлайн матча ЦСКА - "Локомотив".

футбол РПЛ ЦСКА Локомотив

Новости

ЦСКА - "Локомотив". Онлайн

ЦСКА - "Локомотив". Онлайн

Даниил Квят стал третьим на Гран-при Германии "Формулы-1"

Даниил Квят стал третьим на Гран-при Германии "Формулы-1"

Россия стала третьей в медальном зачете ЧМ по водным видам спорта

Россия стала третьей в медальном зачете ЧМ по водным видам спорта

"Зенит" выиграл у "Оренбурга" матч РПЛ, открыв счет на 11-й секунде

Что случилось этой ночью: суббота, 27 июля

Два человека погибли в Южной Корее при обрушении в ночном клубе

Два человека погибли в Южной Корее при обрушении в ночном клубе

Московское "Динамо" выиграло у "Урала" в матче Российской премьер-лиги

Теннисистку Кузнецову пригласили в посольство США за визой

В Госдуме назвали дискриминацией отказ выдать визу США теннисистке Кузнецовой

Россиянин Чупков установил рекорд мира в заплыве на 200 м брассом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');