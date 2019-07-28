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ЦСКА - "Локомотив". Онлайн

Команды встречаются в рамках третьего тура чемпионата России по футболу

ЦСКА - "Локомотив". Онлайн
Игровой эпизод из предыдущего матча команд
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Матч проходит на поле армейского клуба

45+6'

А вот и свисток на перерыв. Встретимся во втором тайме, товарищи!

45+5'

Миранчук солировал у штрафной ЦСКА, в результате чего окружил вокруг себя чуть ли не весь состав армейцев. Соперник отбился

45+4'

А вот ЦСКА прижал соперника к его воротам. Правда, и сам не бьет

45+3'

В равно борьбе сейчас идет игра

45+1'

"Локомотив" выждал, когда соперник ошибется в атаке, и начал свою. Но Эдер попал в офсайд

45'

Шесть минут добавил арбитр ко времени первого тайма!

44'

Интересная игра! Ты смотришь, как Миранчук падает в непосредственной близости у штрафной ЦСКА, игрок армейцев получает легальную желтую карточку, и тут пенальти в ворота "Локомотива". Прикольно!

43'

Еще один удар по воротам "Локомотива" - не с пенальти, правда. Мяч ловит Маринато Гилерме

42'

ГООООООООООООООЛ! 1:0 в пользу ЦСКА! Федор Чалов точно пробил с пенальти!

41'
Гол!!!

ЦСКА - "Локомотив". 1:0

40'
Пенальти

Пенальти в ворота "Локомотива"!! В предыдущем эпизоде, оказывается, сбили Федора Чалова. Точнее, мы знали, что он упал, и только VAR показал, что - с нарушением правил!!!

38'
Желтая карточка

Армеец Хердур Магнуссон сбил бежавшего к штрафной ЦСКА Алексея Миранчука и получил желтую карточку

37'

Вывели футболисты "Локомотива" мяч из своей штрафной и пошли в, казалось бы, быструю контратаку. Правда, с каждым касанием мяча переходили на более медленный бег. И, если я правильно понял, центральную линию поля пока не перешли

37'

Угловой будет у ворот "Локомотива" сейчас

36'

Баринов (не тот, что на картинке ниже) пытался пробить по воротам ЦСКА, но его опередил вратарь Акинфеев и перехватил мяч

36'

Известные личности среди тех, кто пришел поболеть за "Локомотив"

35'
Замена

Травму получил защитник ЦСКА Виктор Васин. Его заменил Звонимир Шарлия

34'

Алексей Миранчук наносит точный удар в сетку ворот ЦСКА. Но было положение "вне игры" у Эдера, который сначала получил, а потом отдавал Миранчуку мяч. Гол не засчитан

32'

Влашич бьет по воротам "Локомотива" - голкипер мяч ловит

30'

Сектор болельщиков ЦСКА

28'

Опасный момент у ворот "Локомотива"! Федор Чалов сместился справа к центру штрафной и пробил в близкий угол: Гилерме там и ждал удар, и его отразил

25'

Егор Титов на днях сказал нам, что в этой игре состоится трешка. Ждем.

22'

Иван Обляков приближался к штрафной "Локомотива" слева и пробит левее от ворот

20'

Право на штрафной заработали армейцы. Но "Локомотив" быстро увел мяч от своих ворот

18'

ЦСКА сейчас активнее в атаке

15'

Напомним, что в прошлом чемпионате "Локомотив" финишировал на втором месте в турнирной таблице, ЦСКА - на четвертом

12'

Опасный прострел вдоль ворот "Локомотива" - вратарь Гилерме ловит мяч

10'

В общем, ни штрафной, ни пенальти, а некий спорный мяч. Его разыграли игроки "Локомотива", жизнь налаживается

9'

Пошел Безбородов смотреть видео

8'

Или все же пенальти? Есть мнение, что игра рукой была в штрафной. Арбитр обратился к видеопомощнику (VAR)

7'

В ходе розыгрыша мяч попал в руку Живоглядову из "Локомотива", за пределами штрафной. Опасный для железнодорожников штрафной

6'

Угловой будет у ворот "Локомотива"

5'

Подача в штрафную ЦСКА - мяч в руках Акинфеева

5'
Желтая карточка

Кристан Бистрович (ЦСКА) заработал горчичник, сбив футболиста "Локомотива" на левом фланге обороны

4'

Ответный ход ЦСКА! Вратарь выручает

3'

Пара неловких движений защитников ЦСКА - и Эдер бьет по воротам армейцев из пределов штрафной. Выше!

2'

Мяч уже побывал в руках Маринато Гилерме, вратаря "Локомотива"

1'

Матч начался!

Главный судья матча - петербуржец Валентин Безбородов. Ведущий трансляции - Владимир Нардин, пару раз побывавший в городе на Неве (и на самой Неве тоже)

А вот состав "Локомотива":

Стартовый состав ЦСКА:

Команды уже на поле, игра сейчас начнется

"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию столичного дерби. Играют московские ЦСКА и "Локомотив". 

Здравствуйте, уважаемые любители футбола!

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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