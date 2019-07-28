ЦСКА - "Локомотив". Онлайн
Команды встречаются в рамках третьего тура чемпионата России по футболу
Матч проходит на поле армейского клуба
А вот и свисток на перерыв. Встретимся во втором тайме, товарищи!
Миранчук солировал у штрафной ЦСКА, в результате чего окружил вокруг себя чуть ли не весь состав армейцев. Соперник отбился
А вот ЦСКА прижал соперника к его воротам. Правда, и сам не бьет
В равно борьбе сейчас идет игра
"Локомотив" выждал, когда соперник ошибется в атаке, и начал свою. Но Эдер попал в офсайд
Шесть минут добавил арбитр ко времени первого тайма!
Интересная игра! Ты смотришь, как Миранчук падает в непосредственной близости у штрафной ЦСКА, игрок армейцев получает легальную желтую карточку, и тут пенальти в ворота "Локомотива". Прикольно!
Еще один удар по воротам "Локомотива" - не с пенальти, правда. Мяч ловит Маринато Гилерме
ГООООООООООООООЛ! 1:0 в пользу ЦСКА! Федор Чалов точно пробил с пенальти!
ЦСКА - "Локомотив". 1:0
Пенальти в ворота "Локомотива"!! В предыдущем эпизоде, оказывается, сбили Федора Чалова. Точнее, мы знали, что он упал, и только VAR показал, что - с нарушением правил!!!
Армеец Хердур Магнуссон сбил бежавшего к штрафной ЦСКА Алексея Миранчука и получил желтую карточку
Вывели футболисты "Локомотива" мяч из своей штрафной и пошли в, казалось бы, быструю контратаку. Правда, с каждым касанием мяча переходили на более медленный бег. И, если я правильно понял, центральную линию поля пока не перешли
Угловой будет у ворот "Локомотива" сейчас
Баринов (не тот, что на картинке ниже) пытался пробить по воротам ЦСКА, но его опередил вратарь Акинфеев и перехватил мяч
Известные личности среди тех, кто пришел поболеть за "Локомотив"
Валерий Баринов уже ждёт начала матча на трибуне, а мы ждём именно вас 😉#ЦСКАЛоко pic.twitter.com/QAHdYfCuvC— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) July 28, 2019
Травму получил защитник ЦСКА Виктор Васин. Его заменил Звонимир Шарлия
Алексей Миранчук наносит точный удар в сетку ворот ЦСКА. Но было положение "вне игры" у Эдера, который сначала получил, а потом отдавал Миранчуку мяч. Гол не засчитан
Влашич бьет по воротам "Локомотива" - голкипер мяч ловит
Сектор болельщиков ЦСКА
Матч #ЦСКАлоко начался! Вперёд, армейцы! Побеждать! pic.twitter.com/58J4Lii4UB— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 28, 2019
Опасный момент у ворот "Локомотива"! Федор Чалов сместился справа к центру штрафной и пробил в близкий угол: Гилерме там и ждал удар, и его отразил
Егор Титов на днях сказал нам, что в этой игре состоится трешка. Ждем.
Иван Обляков приближался к штрафной "Локомотива" слева и пробит левее от ворот
Право на штрафной заработали армейцы. Но "Локомотив" быстро увел мяч от своих ворот
ЦСКА сейчас активнее в атаке
Напомним, что в прошлом чемпионате "Локомотив" финишировал на втором месте в турнирной таблице, ЦСКА - на четвертом
Опасный прострел вдоль ворот "Локомотива" - вратарь Гилерме ловит мяч
В общем, ни штрафной, ни пенальти, а некий спорный мяч. Его разыграли игроки "Локомотива", жизнь налаживается
Пошел Безбородов смотреть видео
Или все же пенальти? Есть мнение, что игра рукой была в штрафной. Арбитр обратился к видеопомощнику (VAR)
В ходе розыгрыша мяч попал в руку Живоглядову из "Локомотива", за пределами штрафной. Опасный для железнодорожников штрафной
Угловой будет у ворот "Локомотива"
Подача в штрафную ЦСКА - мяч в руках Акинфеева
Кристан Бистрович (ЦСКА) заработал горчичник, сбив футболиста "Локомотива" на левом фланге обороны
Ответный ход ЦСКА! Вратарь выручает
Пара неловких движений защитников ЦСКА - и Эдер бьет по воротам армейцев из пределов штрафной. Выше!
Мяч уже побывал в руках Маринато Гилерме, вратаря "Локомотива"
Матч начался!
Главный судья матча - петербуржец Валентин Безбородов. Ведущий трансляции - Владимир Нардин, пару раз побывавший в городе на Неве (и на самой Неве тоже)
А вот состав "Локомотива":
Наш состав на дерби #ЦСКАЛоко 🌪— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) July 28, 2019
Антон Миранчук получил небольшое повреждение мышцы голени и, к сожалению, пропустит игру. В самое ближайшее время полузащитник вернётся в общую группу 💪🏼 pic.twitter.com/SPhk6UhrDz
Стартовый состав ЦСКА:
🔥 Состав красно-синих на дерби с железнодорожниками! #ЦСКАлоко pic.twitter.com/IkZON9ppa4— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 28, 2019
Команды уже на поле, игра сейчас начнется
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию столичного дерби. Играют московские ЦСКА и "Локомотив".
Здравствуйте, уважаемые любители футбола!