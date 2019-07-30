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Первая ракетка России Касаткина вышла во второй круг турнира в США

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Дарья Касаткина завоевала путевку во второй круг турнира WTA Mubadala Silicon Valley Classic в Калифорнии (США).

В стартовом раунде соревнования, призовой фонд которого составляет $876 тыс. 183, она нанесла поражение румынке Михаэле Бузарнеску. Встреча, которая состоялась в Сан-Хосе, закончилась со счетом 6:2, 6:2.

В следующем круге россиянка сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Касаткина занимает 40-е место. Это - наивысший показатель среди представительниц российского тенниса.

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