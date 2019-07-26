Теннисистку Кузнецову пригласили в посольство США за визой

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Посольство США сообщило готовности визы для российской теннисистки Светланы Кузнецовой.

"Мы видели сообщения прессы о теннисистке Светлане Кузнецовой и ее проблемах с визой. Мы попытались с ней связаться напрямую, чтобы убедиться, что она может принять участие в турнире, но ответа нет. Если ты читаешь это, Светлана, свяжись с нами - твоя виза тебя ждет", - написала в фейсбуке пресс-секретарь дипмиссии Андреа Калан.

Ранее Кузнецова написала в своем инстаграме о том, что она не выступит на турнире Citi Open в Вашингтоне из-за проблем с получением визы США.

Турнир City Open пройдет в Вашингтоне с 27 июля по 4 августа. Кузнецова является его действующим победителем в женском одиночном разряде.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Кузнецова занимает сейчас 108-е место. Наивысшее для нее достижение - второе место.