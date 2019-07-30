Боксера Ковалева, пристававшего к пассажирке, сняли с авиарейса в США

Российский боксер Сергей Ковалев Фото: Reuters

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Обладатель чемпионского пояса WBO российский боксер Сергей Ковалев был снят с авиарейса Холливуд – Лос-Анджелес в США за неподобающее поведение, сообщает The Atletic.

Получивший только сейчас широкую огласку инцидент произошел еще 15 июля. Сообщается, что Ковалев схватил одну из пассажирок за руку, поцеловал ее и осыпал женщину купюрами. Пассажирка располагалась в соседнем с Ковалевым кресле и после его жестов обратилась к персоналу авиакомпании, сообщив, что чувствует себя "неловко и небезопасно".

Вскоре Ковалева вывели из салона самолета, но задерживать не стали, равно как и не инициировали расследование по поводу инцидента.

Сергей Ковалев является чемпионом мира версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе. Этот статус он вернул себе в феврале нынешнего года, выиграв матч-реванш у колумбийца Элейдера Альвареса в поединке, прошедшем в США.

Теперь на счету 35-летнего Ковалева 33 победы при трех поражениях и одной ничьей

В августе 2018 года россиянин лишился чемпионского пояса WBO, потерпев поражение от Альвареса. Поединок, также состоявшийся в США, завершился техническим нокаутом в седьмом раунде.