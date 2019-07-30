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Боксера Ковалева, пристававшего к пассажирке, сняли с авиарейса в США

Боксера Ковалева, пристававшего к пассажирке, сняли с авиарейса в США
Российский боксер Сергей Ковалев
Фото: Reuters

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Обладатель чемпионского пояса WBO российский боксер Сергей Ковалев был снят с авиарейса Холливуд – Лос-Анджелес в США за неподобающее поведение, сообщает The Atletic.

СпортСергей Ковалев вернул себе чемпионский пояс WBOСергей Ковалев вернул себе чемпионский пояс WBOЧитать подробнее

Получивший только сейчас широкую огласку инцидент произошел еще 15 июля. Сообщается, что Ковалев схватил одну из пассажирок за руку, поцеловал ее и осыпал женщину купюрами. Пассажирка располагалась в соседнем с Ковалевым кресле и после его жестов обратилась к персоналу авиакомпании, сообщив, что чувствует себя "неловко и небезопасно".

Вскоре Ковалева вывели из салона самолета, но задерживать не стали, равно как и не инициировали расследование по поводу инцидента.

Сергей Ковалев является чемпионом мира версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе. Этот статус он вернул себе в феврале нынешнего года, выиграв матч-реванш у колумбийца Элейдера Альвареса в поединке, прошедшем в США.

Теперь на счету 35-летнего Ковалева 33 победы при трех поражениях и одной ничьей

В августе 2018 года россиянин лишился чемпионского пояса WBO, потерпев поражение от Альвареса. Поединок, также состоявшийся в США, завершился техническим нокаутом в седьмом раунде.

бокс Сергей Ковалев

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