Прощание с умершим после боя в США боксером Дадашевым пройдет 4 августа

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Церемония прощания с российским боксером Максимом Дадашевым, который скончался после поединка в США, назначена на воскресенье в Петербурге.

"Прощание с моим мужем состоится в воскресенье 4 августа в 9 утра в Петергофском морге Николаевской больнице", - написала вдова спортсмена Елизавета Апушкина на его официальной странице в инстаграме.

В ночь на 20 июля Дадашев провел в США бой с Матиасом за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF). После поединка Дадашев был госпитализирован с травмой головного мозга. 23 июля он скончался в госпитале.