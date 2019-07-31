ФИФА опубликовала список кандидатов на звание лучшего тренера года

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала список кандидатов на получение премии ФИФА "Лучший тренер" года.

В число претендентов попал, в частности прошлогодний лауреат, главный тренер сборной Франции Дидье Дешам. В прошлом году команда выиграла ЧМ-2018 в России, а сейчас занимает второе место в рейтинге ФИФА.

🚨 Meet the coaching candidates! 🚨#TheBest Men's Coach nominees:



🇩🇿 Djamel Belmadi

🇫🇷 Didier Deschamps

🇦🇷 Marcelo Gallardo

🇦🇷 Ricardo Gareca

🇪🇸@PepTeam

🇩🇪 Jurgen Klopp

🇦🇷 Mauricio Pochettino

🇵🇹 Fernando Santos

🇳🇱 Erik ten Hag

🇧🇷 Tite



Voting OPEN 👇https://t.co/NRJ9Nz40FC — FIFA.com (@FIFAcom) 31 июля 2019 г.

Среди номинантов - главный тренер сборной Алжира Джамель Бельмади, под руководством которого команда выиграла Кубок Африки; наставник аргентинского "Ривер Плейта" Марсело Галлардо: в 2018 году он привел команду к победе в Кубке Либертадорес, занял третье место клубного чемпионата мира.

На победу также претендуют аргентинский специалист Рикардо Гарека, который вместе со сборной Перу завоевал серебро Кубка Америки, первое с 1975 года; главный тренер сборной Бразилии Тите, под руководством которого она этот самый Кубок Америки и выиграла.

В число кандидатов также попал испанец Хосеп Гвардиола, руководящий английским "Манчестер Сити". С ним он выиграл чемпионат Англии, Кубок Англии, Кубок английской футбольной лиги. Здесь есть и имя главного тренера другого английского клуба, "Ливерпуля", Юргена Клоппа. В нынешнем году он привел команду к триумфу в Лиге чемпионов, а в чемпионате Англии "Ливерпуль" стал вторым.

Кроме того, в списке есть главный тренер лондонского "Тоттенхэма" аргентинец Маурисио Поччетино, который вывел команду в финал Лиги чемпионов, где она уступила "Ливерпулю", а в чемпионате Англии стала четвертыми по итогам сезона.

Среди номинантов - наставник сборной Португалии Фернандо Сантош, который привел национальную команду к триумфу в Лиге Наций; главный тренер голландского "Аякса" Эрик тен Хаг: клуб дошел до полуфинала Лиги чемпионов впервые с 1997 года.

В списке отсутствует главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Он был в числе номинантов в прошлом году.

Вручение премии The Best FIFA Football Awards пройдет 23 сентября в Милане.