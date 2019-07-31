Поиск

ФИФА опубликовала список кандидатов на звание лучшего тренера года

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала список кандидатов на получение премии ФИФА "Лучший тренер" года.

В число претендентов попал, в частности прошлогодний лауреат, главный тренер сборной Франции Дидье Дешам. В прошлом году команда выиграла ЧМ-2018 в России, а сейчас занимает второе место в рейтинге ФИФА.

Среди номинантов - главный тренер сборной Алжира Джамель Бельмади, под руководством которого команда выиграла Кубок Африки; наставник аргентинского "Ривер Плейта" Марсело Галлардо: в 2018 году он привел команду к победе в Кубке Либертадорес, занял третье место клубного чемпионата мира.

На победу также претендуют аргентинский специалист Рикардо Гарека, который вместе со сборной Перу завоевал серебро Кубка Америки, первое с 1975 года; главный тренер сборной Бразилии Тите, под руководством которого она этот самый Кубок Америки и выиграла.

В число кандидатов также попал испанец Хосеп Гвардиола, руководящий английским "Манчестер Сити". С ним он выиграл чемпионат Англии, Кубок Англии, Кубок английской футбольной лиги. Здесь есть и имя главного тренера другого английского клуба, "Ливерпуля", Юргена Клоппа. В нынешнем году он привел команду к триумфу в Лиге чемпионов, а в чемпионате Англии "Ливерпуль" стал вторым.

Кроме того, в списке есть главный тренер лондонского "Тоттенхэма" аргентинец Маурисио Поччетино, который вывел команду в финал Лиги чемпионов, где она уступила "Ливерпулю", а в чемпионате Англии стала четвертыми по итогам сезона.

Среди номинантов - наставник сборной Португалии Фернандо Сантош, который привел национальную команду к триумфу в Лиге Наций; главный тренер голландского "Аякса" Эрик тен Хаг: клуб дошел до полуфинала Лиги чемпионов впервые с 1997 года.

В списке отсутствует главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Он был в числе номинантов в прошлом году.

Вручение премии The Best FIFA Football Awards пройдет 23 сентября в Милане.

футбол

Новости по теме

Новости

ФК "Спартак" арендовал чемпиона мира-2014 Шюррле

ФИФА назвала претендентов на звание футболиста года

Александр Поветкин и Хьюи Фьюри будут драться в последний день лета

Александр Поветкин и Хьюи Фьюри будут драться в последний день лета

Названа ориентировочная дата выхода в прокат фильма о Льве Яшине

Чемпион НБА Мозгов перешел в "Химки"

Чемпион НБА Мозгов перешел в "Химки"
Российская премьер-лига-2019/20

Футболист "Спартака" Луис Адриано перешел в "Пальмейрас"

Футболист "Спартака" Луис Адриано перешел в "Пальмейрас"

Теннисистке Кузнецовой все же выдали визу в США

Экс-футболист сборной России Самедов решил завершить карьеру

Боксера Ковалева, пристававшего к пассажирке, сняли с авиарейса в США

Боксера Ковалева, пристававшего к пассажирке, сняли с авиарейса в США

ФК "Спартак" пожаловался в Генпрокуратуру на избиение фанатов ОМОНом

ФК "Спартак" пожаловался в Генпрокуратуру на избиение фанатов ОМОНом
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');