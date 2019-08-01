Стали известны все российские города для ЧМ-2022 по волейболу

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Ярославль и Кемерово пополнили список российских городов, в которых в 2022 году пройдут матчи чемпионата мира по волейболу среди мужских команд, сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

"Кемерово и Ярославль - два города с сильной волейбольной культурой, которые готовы принять эти фантастические соревнования в 2022 году", - приводятся слова президента Международной федерации волейбола (FIVB) Ари Граса.

"Россия - страна, которая любит волейбол и имеет отличный опыт организации международных спортивных мероприятий, и мы не сомневаемся, что они проведут великолепное соревнование. Проводя чемпионат мира в городах по всей России, болельщики смогут лично насладиться международным волейболом самого высокого класса, обеспечивая большое наследие в стране", - отметил президент FIVB.

Таким образом, определены все российские города, в которых пройдут матчи ЧМ-2022. В конце мая этого года FIVB утвердила Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Калининград, Новосибирск и Уфу.

Соревнования пройдут с 26 августа по 11 сентября 2022 года. В них примут участие 24 сильнейшие национальные сборные, представляющие все континентальные зоны FIVB.