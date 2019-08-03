"Спартак" в меньшинстве сыграл вничью с "Динамо" в матче РПЛ
Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Матч четвертого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими футбольными клубами "Спартак" и "Динамо" завершился со счетом 0:0.
Встреча прошла на поле спартаковского стадиона "Открытие Арена".
Начиная с 35-й минуты "Спартак" играл в меньшинстве: прямую красную карточку за грубый фол против вратаря "Динамо" Антона Шунина получил нападающий Эсекьель Понсе.
Понсе мог бы и золото на ОИ взять по каратэ pic.twitter.com/RGrwcbFnvN— Макс Федорченко (@Camandante_Che) August 3, 2019
"Динамо" и "Спартак" являются соседями по турнирной таблице, они занимают восьмое и девятое места соответственно. Каждая из команд набрала по пять очков.
Восстановить ход событий матча вы можете по текстовой трансляции.
🤝 Первая нулевая ничья сезона случилась в московском дерби. #МАТЧПРЕМЬЕР #СпартакДинамо pic.twitter.com/qkbvkNr419— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 3, 2019