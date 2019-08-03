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"Спартак" в меньшинстве сыграл вничью с "Динамо" в матче РПЛ

"Спартак" в меньшинстве сыграл вничью с "Динамо" в матче РПЛ
Игроки "Динамо" Жоаозиньо и "Спартака" Андрей Ещенко (слева направо)
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Матч четвертого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими футбольными клубами "Спартак" и "Динамо" завершился со счетом 0:0.

Встреча прошла на поле спартаковского стадиона "Открытие Арена".

Начиная с 35-й минуты "Спартак" играл в меньшинстве: прямую красную карточку за грубый фол против вратаря "Динамо" Антона Шунина получил нападающий Эсекьель Понсе.

"Динамо" и "Спартак" являются соседями по турнирной таблице, они занимают восьмое и девятое места соответственно. Каждая из команд набрала по пять очков.

Восстановить ход событий матча вы можете по текстовой трансляции.

футбол РПЛ Спартак Динамо

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