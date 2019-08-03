"Спартак" - "Динамо". Онлайн

Меня зовут Владимир Нардин, и я предлагаю вам текстовую трансляцию очередного матча чемпионата России по футболу. На этот раз я решил отступить от традиций. Если предыдущие мои онлайны были посвящены лидерам турнира или действующим чемпионам/призерам, то сейчас я решил выхватить игру команд из середины турнирной таблицы. Они же тоже участники чемпионата! Итак, будем следить за игрой "Спартака", занимающего 10-е место, и "Динамо", которое на седьмом месте.