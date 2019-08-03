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"Спартак" - "Динамо". Онлайн

Матч четвертого тура премьер-лиги проходит на спартаковском стадионе "Открытие Арена"

"Спартак" - "Динамо". Онлайн
Игровой эпизод предыдущего матча команд
Сергей Фадеичев/ТАСС

Главный арбитр встречи - петербуржец Валентин Безбородов

Футболисты "Спартака" сегодня сыграют в красных футболках. Динамовцы - в белых

Если вы, читая эти строки, чувствуете себя болельщиком "Локомотива", поздравляем!

Обе команды стали активными игроками на трансферном рынке, приобретя немало интересных игроков. Отметим, что воспитанник "Спартака" и бывший его капитан Сергей Паршивлюк сегодня выйдет в составе "Динамо". В запасе "Спартака" находится и наверняка выйдет на второй тайм чемпион мира-2014 Андре Шюррле. Прикольно

Главный судья матча - Валентин Безбородов. Подробности тут.

О, может быть стартовые составы "Спартака" и "Динамо" в таком варианте были для вас удобнее?

Один матч в рамках тура сегодня уже прошел. "Урал" и "Ростов" показали результативную игру, а вот победителя не выявили

Так выглядит стартовый состав "Динамо":

Стартовый состав "Спартака":

Матч московских клубов пройдет на спартаковском стадионе "Открытие Арена" сегодня и стартует в 19:00 по московскому времени.

Надеюсь, вам будет интересно!

Меня зовут Владимир Нардин, и я предлагаю вам текстовую трансляцию очередного матча чемпионата России по футболу. На этот раз я решил отступить от традиций. Если предыдущие мои онлайны были посвящены лидерам турнира или действующим чемпионам/призерам, то сейчас я решил выхватить игру команд из середины турнирной таблицы. Они же тоже участники чемпионата! Итак, будем следить за игрой "Спартака", занимающего 10-е место, и "Динамо", которое на седьмом месте.

Здравствуйте, уважаемые любители футбола!

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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