"Спартак" - "Динамо". Онлайн
Матч четвертого тура премьер-лиги проходит на спартаковском стадионе "Открытие Арена"
Главный арбитр встречи - петербуржец Валентин Безбородов
Футболисты "Спартака" сегодня сыграют в красных футболках. Динамовцы - в белых
🏟 #ОткрытиеАрена— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) August 3, 2019
🏆 #РПЛ #4тур
⚽ #СпартакДинамо
🕖 19:00
📺 @matchpremier#деньдерби⚔ Без лишних слов🔥 Вперёд, #Динамо 💪⚪🔵 pic.twitter.com/9eVxOUTJy0
Если вы, читая эти строки, чувствуете себя болельщиком "Локомотива", поздравляем!
"Локомотив" вырвал победу над "Крыльями Советов" в матче РПЛ https://t.co/5FLjZy1cJf— Интерфакс (@interfax_news) August 3, 2019
Обе команды стали активными игроками на трансферном рынке, приобретя немало интересных игроков. Отметим, что воспитанник "Спартака" и бывший его капитан Сергей Паршивлюк сегодня выйдет в составе "Динамо". В запасе "Спартака" находится и наверняка выйдет на второй тайм чемпион мира-2014 Андре Шюррле. Прикольно
Главный судья матча - Валентин Безбородов. Подробности тут.
О, может быть стартовые составы "Спартака" и "Динамо" в таком варианте были для вас удобнее?
Стартовые составы «Спартака» и «Динамо» ⚡️#РПЛ #СпартакДинамо pic.twitter.com/5mjjqmFukA— Российская Премьер-Лига (@rfpl) August 3, 2019
Один матч в рамках тура сегодня уже прошел. "Урал" и "Ростов" показали результативную игру, а вот победителя не выявили
"Урал" и "Ростов" сыграли вничью в матче РПЛ https://t.co/2nOBTuNkY0— Интерфакс (@interfax_news) August 3, 2019
Так выглядит стартовый состав "Динамо":
⚪🔵 Состав на #СпартакДинамо— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) August 3, 2019
Обсуждаем в комментариях 😉 #ДинамоМосква #fcdm #твоякоманДа #РПЛ pic.twitter.com/PaeJGNPjkV
Стартовый состав "Спартака":
🔴⚪ Стартовый состав красно-белых на дерби!#СпартакДинамо pic.twitter.com/RX2qeGMJSa— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) August 3, 2019
Матч московских клубов пройдет на спартаковском стадионе "Открытие Арена" сегодня и стартует в 19:00 по московскому времени.
Надеюсь, вам будет интересно!
Меня зовут Владимир Нардин, и я предлагаю вам текстовую трансляцию очередного матча чемпионата России по футболу. На этот раз я решил отступить от традиций. Если предыдущие мои онлайны были посвящены лидерам турнира или действующим чемпионам/призерам, то сейчас я решил выхватить игру команд из середины турнирной таблицы. Они же тоже участники чемпионата! Итак, будем следить за игрой "Спартака", занимающего 10-е место, и "Динамо", которое на седьмом месте.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола!